Son Dakika Haberleri: Polis yaralama olayının şüphelilerini yakaladı
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Polis yaralama olayının şüphelilerini yakaladı

1 saat önce

Malatya'da akrabalar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis yaralama olayının şüphelilerini yakaladı, System.String[]
Malatya'da akrabalar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili emniyetten edinilen bilgilere göre 28 Mayıs'ta Abdulgaffar Mahallesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yapılan çalışma neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:09 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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