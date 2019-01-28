Son Dakika Haberleri: Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsıza Bekçilerden Suçüstü

Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsıza Bekçilerden Suçüstü

20 dakika önce

Başkent'te 2014 yılında hırsızlık yapmak için girdiği evden çaldığı silahla üç polis memurunu yaraladıktan sonra vurularak yakalanan B.K, cezaevinden çıktıktan sonra hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı.

Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsıza Bekçilerden Suçüstü, System.String[]
Başkent'te 2014 yılında hırsızlık yapmak için girdiği evden çaldığı silahla üç polis memurunu yaraladıktan sonra vurularak yakalanan B.K, cezaevinden çıktıktan sonra hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, akşam saatlerindeki devriye görevi sırasında şüpheli bir şahsın bir binaya tırmandığını gördü. Şahsın arkasından binaya giren bekçiler B.K'yi ev sahiplerinin içeride bulunmadığı bir dairede suçüstü yakaladı.

Yapılan çalışmada, suçüstü yakalanan B.K'nin 2014 yılında ise Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde hırsızlık yapmak için girdiği evden çaldığı silah ile olay yerine gelen üç polis memurunu yaraladığı ve vurularak yakalandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının cezaevinden yakın zamanda çıktığı öğrenildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 Aylık Hamile Esma'nın Katili, Kıskançlık Krizine Giren Kocası Çıktı Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı 68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 06:30:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsıza Bekçilerden Suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]