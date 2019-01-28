Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsızı Bekçiler Yakaladı
1 saat önce
Ankara'da 2014'te hırsızlık amacı ile girdiği evden çaldığı silahla üç polisi yaraladıktan sonra vurularak yakalanan B.K, cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı.
Ankara
'da 2014'te hırsızlık amacı ile girdiği evden çaldığı silahla üç polisi yaraladıktan sonra vurularak yakalanan B.K, cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören
ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında şüpheli bir kişinin bir binaya tırmandığını gördü. Zanlının peşinden içeri giren bekçiler B.K'yi ev sahiplerinin bulunmadığı dairede suçüstü yakaladı.
Yapılan incelemede B.K'nin 2014'te Altındağ
Örnek Mahallesi'nde hırsızlık amacı ile girdiği evden çaldığı silahlar ile olay yerine gelen üç polisi ağır yaraladığı ve vurularak yakalandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri süren zanlının cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:14 Kaynak: AA
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