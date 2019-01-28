Son Dakika Haberleri: Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsızı Bekçiler Yakaladı

Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsızı Bekçiler Yakaladı

1 saat önce

Ankara'da 2014'te hırsızlık amacı ile girdiği evden çaldığı silahla üç polisi yaraladıktan sonra vurularak yakalanan B.K, cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı.

Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsızı Bekçiler Yakaladı, System.String[]
Ankara'da 2014'te hırsızlık amacı ile girdiği evden çaldığı silahla üç polisi yaraladıktan sonra vurularak yakalanan B.K, cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında şüpheli bir kişinin bir binaya tırmandığını gördü. Zanlının peşinden içeri giren bekçiler B.K'yi ev sahiplerinin bulunmadığı dairede suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede B.K'nin 2014'te Altındağ Örnek Mahallesi'nde hırsızlık amacı ile girdiği evden çaldığı silahlar ile olay yerine gelen üç polisi ağır yaraladığı ve vurularak yakalandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Keçiören, Polis, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek, Ankara Seçimleri İçin Yeniden Topa Girdi 2 Aylık Hamile Esma'nın Katili, Kıskançlık Krizine Giren Kocası Çıktı

Ankara'da Gençlerin Gezisi Faciayla Bitti 6 Ölü CHP'de Yerel Seçim Kaosu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 03:32:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Yaralamaktan Sabıkalı Hırsızı Bekçiler Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]