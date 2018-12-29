Polis, Yaralı Köpeği Kucağında Veterinere Taşıdı

Adana
'nın Feke
ilçesinde görevli polis, otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan köpeği veteriner kliniğine kadar kucağında taşıdı.
Feke Kaymakamlığında görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez
, Ulus
Caddesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobilin çaptığı sokak köpeğinin yolda yaralı yattığını fark etti.
Kontrol ettiği köpeğin ayağından yaralandığını gören Sönmez, hayvanı kucağına alarak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki veteriner kliniğine kadar kucağında götürdü.
Tedaviye alınan köpeğin ayağında ezilme olduğu tespit edildi.
"Çok duygulandım, ağlayacaktım" Polis
memuru Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık kapısında görev yaptığı sırada bir köpeğin yaralı olduğunu fark ettiğini söyledi.
Çevredekilerin acı çeken köpekten korkarak yardım edemediğini anlatan Sönmez, "Ben de köpeği kucağıma alarak yaklaşık 100 metre ilerideki veterinere taşıdım. Köpeği taşıdığım sırada çok duygulandım, ağlayacaktım. Köpek yaklaşık 35 kilogramdı. Çok yoruldum ama bırakmadan götürdüm. Veterinere tedavisi sırasında da yardım ettim." diye konuştu.
Veteriner hekim Deniz Behrem de ayağında ezilme olan hayvanın klinikteki tedavisinin sürdüğünü, 5-6 gün içinde sağlığına kavuşacağını kaydetti.