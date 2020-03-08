Polis yarım kilo esrar ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis yarım kilo esrar ele geçirdi - Son Dakika

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta yarım kilo esrar maddesi, extacy hap ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta yarım kilo esrar maddesi, extacy hap ve yüklü miktarda para ele geçirildi.


Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipler aldıkları bir ihbarı değerlendirdi ve takibe aldıkları aracı durdurdu. 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan araç polis otosunu da çarptı ancak polis ekipleri şahısların kaçmasını engelledi. Durdurulan araç içerisinde bulunan B.K., İ.K. ve Ş.A. şüpheli şahıslar gözaltına alınırken araçtan 500 gram esrar, extacy hap ve uyuşturucudan elde edilen yüklü miktarda para geçirildi.


Mahkemeye sevk edilen şahıslardan uyuşturucu ticaret yapmaktan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. tutuklanırken İ.K. ve Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
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