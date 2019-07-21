Polis yasadışı sanal bahis oynatan çetelere göz açtırmıyor
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Muğla merkezli üç ilde yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak vatandaşların güvenini istismar edip yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:29 Kaynak: İHA
merkezli üç ilde yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak vatandaşların güvenini istismar edip yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü
, Marmaris
KOM Grup Amirliğince yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak vatandaşların güvenini istismar edip yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan bir şebekenin tespiti yapıldı. Tespitten sonra Muğla merkezli, İstanbul
ve Eskişehir
olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında üç ilde şüpheli 22 kişinin ev ve işyerlerinde arama işlemi başlatıldı. Operasyon üç ilde de devam ediyor. - MUĞLA
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