Polis, yasağa uymayan ayakkabı boyacısı kardeşleri, evlerine götürdü - Son Dakika

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Polis, yasağa uymayan ayakkabı boyacısı kardeşleri, evlerine götürdü
6 saat önce
ÇORUM'da sokağa çıkma yasağına uymayan yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşler, polis tarafından evlerine götürüldü.
ÇORUM'da sokağa çıkma yasağına uymayan yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşler, polis tarafından evlerine götürüldü.
Kent merkezinde polis ekipleri, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yaptı. Eğri Dere Sokak üzerinde yaşları 9 ile 14 arasında değişen ayakkabı boyacısı kardeşleri fark eden polis, uyarılarda bulundu. Ekipler, çocukları alarak evlerine götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:08 Kaynak: DHA
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