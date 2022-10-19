Polis, yıkıma engel olmak isteyen vatandaşın elini öperek ikna etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmak istenen binaya yol açmak isteyen ekipler güzergahta ikamet eden vatandaşların engellemesiyle karşılaştı. Açılacak olan yolun binalarına zarar vereceğini öne süren mahalleli iş makinesinin girişine engel olmak için yola oturdu. Bir polis memuru ise mahalle sakininin elini öperek ikna etti.

Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde metruk binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılması kararı alındı. Ancak binaya giden yolun olmaması üzerine planda yaya yolu olarak gözüken güzergahtan yol açılıp binaya ulaşılması için başvurulan mahkeme yolun açılması konusunda karar verdi.

Karara itiraz eden mahalle sakinleri yol açılması sırasında evlerinin zarar göreceği endişesiyle iş makinesine engel olmak istedi. Belediye ve emniyet yetkililerinin uzun süren ikna çabalarının ardından çalışmalara başlandı.

Mahalle sakinleri iş makinesinin evlerinin bulunduğu alandan açmak istediği yola oturarak tepkisini sürdürdü. Bu sırada çevik kuvvet, toplum destekli polisler de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir mahalle sakini oturarak tepkisini sürdürdüğü sırada kendisinden kalkmasını isteyen polis memuruna "Ben bir anneyim. Beni üzmeyin" dedi. Bunun üzerine polis memuru mahalle sakininin elini öptü. Devam eden diyalogların ardından mahalle sakini bulunduğu yerden kalkarak tepkisine apartmanın önünde sürdürdü.

İki apartman arasında asılı bulunan Türk Bayrakları'nın da alınmasının ardından yol açılması için çalışmalara başlandı.