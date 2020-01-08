Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü - Son Dakika
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Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü

6 saat önce

KÜTAHYA'da yılbaşı gecesi Süleyman Özdemir'in (53) evinde yakılarak, yanındaki arkadaşı Emine Aslan'ın (50) ise göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olay, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla aydınlatıldı.

Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü, System.String[]

KÜTAHYA'da yılbaşı gecesi Süleyman Özdemir'in (53) evinde yakılarak, yanındaki arkadaşı Emine Aslan'ın (50) ise göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olay, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla aydınlatıldı. Özdemir'in yaptığı son telefon görüşmelerinden yola çıkan polis, katil zanlısının olay gecesi birlikte alkol aldığı arkadaşları Salih Aydın (48) ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu (38) olduğunu belirledi. Samsun'da yakalanarak Kütahya'ya getirilen katil zanlısı Salih Aydın, cinayetleri itiraf ederek, "Alkollüyken kavga ettik, bana saldırınca öldürdüm" dedi.

Kütahya'daki evinde tek başına yaşayan Süleyman Özdemir'e ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Çilingirle birlikte Özdemir'in oturduğu, Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'taki eve giren ekipler, Emine Aslan olduğu belirlenen kadının göğsünden ve boğazından bıçaklanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Süleyman Özdemir ise belden yukarısı yanmış olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Özdemir ve Aslan'ın yılbaşı gecesi öldürüldüğü tespit edildi.

POLİS CİNAYETİ 8 SAATTE ÇÖZDÜ

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü cinayetler için özel bir ekip kurdu. Yakılarak öldürülen Süleyman Özdemir'in cep telefonu görüşmeleri incelemeye alan ekipler, yaklaşık 8 saatte katil zanlısı olarak arkadaşı Salih Aydın ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu'ya ulaştı. İki şüphelinin de işe gitmediği ve şehri terk ettiği bilgisi üzerine soruşturma genişletildi.

Katil zanlısı çiftin Samsun'un bir köyünde saklandığı belirlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda Salih Aydın ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'YA GETİRİLDİLER

Samsun'da yakalanan katil zanlıları Salih Aydın ve Fatma Tabu, işlemlerinin ardından bu sabah Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorguya alınan şüphelilerden Salih Aydın cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. Yılbaşı gecesi evde birlikte alkol aldıkları Süleyman Özdemir'in tartışma sırasında üzerine bıçakla saldırdığını öne süren Salih Aydın'ın, "Alkol aldıktan sonra tartışma çıktı. Süleyman üzerime bıçakla bana saldırınca kadını öldürüp, onu da yaktım" dediği öğrenildi.

ANNEANNESİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Evinde Süleyman Özdemir'i yakarak, yanındaki arkadaşı Emine Aslan'ı ise bıçakla öldürdüğü tespit edilen katil zanlısı Salih Aydın'ın, 2002 yılında anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 4 yıl önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Süleyman Özdemir, Kütahya, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
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