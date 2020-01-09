Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (3) - Son Dakika

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Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (3)
38 dakika önce
TUTUKLANDILARKütahya'da, evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Kütahya adliyesine sevk edilen şüpheliler Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Kütahya'da, evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Kütahya adliyesine sevk edilen şüpheliler Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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