Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (3) - Son Dakika

Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (3)

38 dakika önce

TUTUKLANDILARKütahya'da, evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Kütahya adliyesine sevk edilen şüpheliler Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (3), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Kütahya'da, evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Kütahya adliyesine sevk edilen şüpheliler Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Süleyman Özdemir, Emine Aslan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
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