Polis YKS mesaisine bugünde devam etti - Son Dakika

Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan 5 üniversite adayını sınava gireceği okullara yetiştirirken ayrıca sınava giriş belgesini unutan 2 adayında belgesini polis merkezinde çıkardı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün ikinci oturumu gerçekleştirilen YKS sınavı için polis ekiplerinin yine seferber olduğu belirtildi. Saat 10.15'de başlayan sınav öncesi polis ekiplerinin sınava geç kalan 5 üniversite adayını sınava gireceği okullara yetiştirdiğini ayrıca sınava giriş belgesini yanlarına almayı unutan 2 adayın ise belgelerinin çıktısını polis merkezlerinden alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Ayrıca öğrenci adaylarımızın dikkatlerinin dağılmaması amacıyla okulların yakınlarında devam eden inşaat çalışmaları durdurulmuş, su satışı yapan araç sürücüleri sessiz satış yapmaları konusunda ikaz edilmiştir. Geleceğiniz geleceğimizdir, güzel sonuçlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR