Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada - Son Dakika
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Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada

25.05.2022 17:10

Elazığ'da yaşanan olayda polis ekiplerinin bir kaplumbağanın çevreyolundan karşıya güvenli bir şekilde geçişini sağlaması cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, devriye görevi esnasında Yeni Güney Çevreyolu bağlantı yolunda bir kaplumbağa fark etti.

Polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı

EKİPLER GÜVENLİ ŞEKİLDE KARŞIYA GEÇİRDİ

Bölgede duran polis ekiplerinin, kaplumbağanın güvenli şekilde karşıya geçmesini sağlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı

MAMA DA VERDİLER

Ekipler, güvenli bir araziye bıraktıkları kaplumbağanın beslenmesi için mama da verdi.

Polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı
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Hurdacılarda denetimler sürüyor Hurdacılarda denetimler sürüyor Elazığ'da polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı Elazığ'da polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada - Son Dakika
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