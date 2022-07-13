Son dakika haber | POLİS, YOLU KESİP KOLUNA GİRDİĞİ YAŞLIYI KARŞIYA GEÇİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haber | POLİS, YOLU KESİP KOLUNA GİRDİĞİ YAŞLIYI KARŞIYA GEÇİRDİ

13.07.2022 13:10

Son dakika habere göre ELAZIĞ'da trafik polisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı bir erkeği, yolu keserek yardımcı olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'da trafik polisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı bir erkeği, yolu keserek yardımcı olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, araçların yoğun olduğu alanda elinde taburesi bulunan yaşlı bir erkeğin durduğunu fark etti. Adamın trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gören polis, yolu kesti ve koluna girerek karşıya geçirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son dakika gündem: 34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu Son dakika gündem: 34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | POLİS, YOLU KESİP KOLUNA GİRDİĞİ YAŞLIYI KARŞIYA GEÇİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | POLİS, YOLU KESİP KOLUNA GİRDİĞİ YAŞLIYI KARŞIYA GEÇİRDİ - Son Dakika
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