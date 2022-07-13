Son dakika haber | POLİS, YOLU KESİP KOLUNA GİRDİĞİ YAŞLIYI KARŞIYA GEÇİRDİ

ELAZIĞ'da trafik polisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı bir erkeği, yolu keserek yardımcı olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, araçların yoğun olduğu alanda elinde taburesi bulunan yaşlı bir erkeğin durduğunu fark etti. Adamın trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gören polis, yolu kesti ve koluna girerek karşıya geçirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.