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Polis yüksek ses ihbarı için geldiği araçta cesetle karşılaştı

1 saat önce

Antalya'da bir kişi, ormanlık alana çektiği aracın içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis yüksek ses ihbarı için geldiği araçta cesetle karşılaştı, System.String[]
Antalya'da bir kişi, ormanlık alana çektiği aracın içerisinde ölü olarak bulundu. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayda şahsın ölümü, polisin yüksek seste müziği uyarmak için araç yanına geldiği sırada fark edildi.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda park halindeki 06 BGK 419 plakalı bir otomobilden yüksek sesle müzik geldiği ihbarına gelen polis ekipleri, araç içerisinde hareketsiz ve kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gördü. Şahsın şakak kısmından vurulduğunu fark eden polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, isminin Selami Ç. (41) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede ise araç içerisinde 2, dışında ise bir adet boş kovan bulundu.

Selami Ç.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:26 Kaynak: İHA
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