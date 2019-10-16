Polis yürümekte zorlanan yaşlı kadını kucağında taşıdı

Mardin'in Midyat ilçesinde hükümet konağına işlem yapmak için gelen yaşlı bir kadının yürümekte zorluk çektiğini gören polis memurunun kadını kucaklayarak taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Midyat Hükümet Konağı'nda bulunan SGK İlçe Müdürlüğün'e işlem yapmak üzere torunu ile birlikte gelen 85 yaşındaki Adile Savcı, yürümekte zorlandı.

Bunu fark eden bir polis memuru, yaşlı kadını kucağına alarak işlemelerini yapması için ilgili birime kadar götürerek yardımcı oldu.

Polis memuru, işlemlerini bitiren yaşlı kadını tekrar kucağına alarak, onu dışarıda bekleyen araca kadar taşıdı.

Örnek davranışıyla çevredekilerin taktirini toplayan polis memurunun yaşlı kadını kucağında taşıma anı güvenlik kamerasına yansıdı.