Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

02.03.2022 15:15
Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya'da uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyonda toplam 17 bin 38 adet yeşil reçeteye tabi hap, 133 gram uyuşturucu madde, 217 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 9 şahsın işlemleri ise devam ediyor. - MALATYA

Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

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Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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