Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı - Son Dakika

Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı

7 saat önce

Zonguldak'ta narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı, System.String[]

Zonguldak'ta narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde uyuşturucu ticaretine yönelik baskınlarını artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 14 şüpheliye işlem yapıldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda E.A., (24) T.B. (23) ve E.K, (23) isimli şüpheliler ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler E.A., E.K. ve T.B. ekiplerce Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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