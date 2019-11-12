Son Dakika Haberleri: "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi
Son Dakika Güncel 'Polis Zinde Vatandaş Güvende' projesi hayata geçirildi - Son Dakika

"Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce personelin spor yapmasını sağlamak amacıyla uygulanması planlanan "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce personelin spor yapmasını sağlamak amacıyla uygulanması planlanan "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, polisler eğitmenler eşliğinde spor yaptı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, polis memurların spor yapmaları ve daha dinç olmaları amaçlanıyor. Kadırgalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve emniyet mensupları katıldı. Eğitmen eşliğinde spor yapan polis memurlarına Çalışkan da eşlik etti. Proje kapsamında haftada bir gün bütün birimlerdeki polislerin, 44 farklı spor salonunda spor yapacağı belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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