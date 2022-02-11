Polisan Holding "hayal mühendislerini" arıyor - Son Dakika

Polisan Holding ve iştiraki şirketler, hayal gücünü Polisan mühendisliği ile buluşturan projeyi başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, insanı ve çevreyi merkeze alan yenilikçi çözümlerinin kapsamını büyütüyor.

Yeni projenin ilham kaynağı ise holdingin kurucusu Necmettin Bitlis oldu. "Her şey, hayal etmekle başlar. Hayal etmek yetmez, kafanızda tecessüm edeceksiniz" sözünden ilham alınarak gerçekleştirilen "Hayal Mühendisleri" projesi Polisan Holding ve iştiraklerini bir araya getirdi. Cesaretle harekete geçerek yeniliklere odaklanan, yaşanabilir bir dünya için heyecanla çalışan bir topluluk olma vizyonuyla gerçekleştirilen 'Hayal Mühendisleri' projesinin ilk yarışması ise kurum içine yönelik olarak "Tecessüm Yarışması" adı altında gerçekleştirildi.

Polisanlılar hayallerini tecessüme dönüştürüyor

"Tecessüm Yarışmasının" kategori başlığı ise "Süreç ve Organizasyon İyileştirme" olarak belirlendi ve 71 Polisanlı "değer önerisinde" bulundu. Proje koordinasyon ekibi, 71 proje üzerinden gerçekleştirdiği birebir görüşmelerle önce proje sayısını 42'ye sonra ise 10'a indirdi. "Yarattığı değer, uygulanabilirlik ve vizyona uyum" çerçevesi finale kalan 10 proje, düzenlenen çalıştay ile tekrar jüri oylamasına sunuldu.

Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, Polisan Kimya Genel Müdürü Selçuk Denizligil ve Polisan Holding Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Lideri Cenk Bitlis'in de yer aldığı jüri oyları sonucu birincilik ödülüne "Generation Seed" projesiyle Ezgi Naz Yalçın ve Ufuk Yıldırım değer görüldü.

İkincilik ödülünü "Renkdex" projesiyle Gürol Kurt, üçüncülük ödülünü ise "ASAT" projesiyle Yelda Özkul kazandı. İlk üç projenin sahipleri ödüllendirilirken, yapılan açıklamada finale kalan 10 projenin tamamının hayata geçirileceği ve başta Polisan çalışanları olmak üzere herkesin ilham dolu hayallerine sahip çıkılacağı kaydedildi.

Hayal Mühendisleri projesinin kurum dışı etabı başlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıkamiloğlu, "Hayal Mühendisleri" projesinin kurum dışı etabının çok yakında başlayacağını duyurdu.

Grup bünyesinde bulunan bütün şirketlerin hayallerinin desteklenmesi bekleyen genç mühendis, tasarımcı, ürün geliştiricisine yarışmalarla ulaşacağını kaydeden Hacıkamiloğlu, "Hayal etmenin gücünden aldığımız ilhamla gelen, zamana meydan okuyan fikirler ve sürdürülebilir çözümler her zaman işimizin ayrılmaz bir parçası oldu. Hayal Mühendisleri kapsamında içeriye dönük ve dışarıya açık projeler yapmaya devam edeceğiz. Hayal etmekten vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.