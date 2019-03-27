Polisan Holding YKB Bitlis, yeni projeleri DÜNYA İnşaat'a anlattı
6 dakika önce
Polisan Holding YKB Mehmet Emin Bitlis, yeni yatırım hedeflerini DÜNYA İnşaat Dergisi'ne anlattı.
Polisan
Holding YKB Mehmet Emin Bitlis
, yeni yatırım hedeflerini DÜNYA İnşaat Dergisi'ne anlattı...
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:47
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