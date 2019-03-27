Son Dakika Haberleri: Polisan Holding YKB Bitlis, yeni projeleri DÜNYA İnşaat'a anlattı

Polisan Holding YKB Bitlis, yeni projeleri DÜNYA İnşaat'a anlattı

6 dakika önce

Polisan Holding YKB Mehmet Emin Bitlis, yeni yatırım hedeflerini DÜNYA İnşaat Dergisi'ne anlattı.

Polisan Holding YKB Bitlis, yeni projeleri DÜNYA İnşaat'a anlattı, System.String[]
Polisan Holding YKB Mehmet Emin Bitlis, yeni yatırım hedeflerini DÜNYA İnşaat Dergisi'ne anlattı...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:47 

Bitlis, Polisan, Ekonomi
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