Polisan, iklim değişikliği ve su güvenliği program notunu "B" seviyesine yükseltti - Son Dakika

Küresel birçok çevre probleminin çözümüne ilişkin olarak şirketleri SMART hedefler belirlemeye ve aksiyon almaya teşvik eden Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) dahil olan Polisan Holding, CDP'nin İklim Değişikliği Programı ve Su Güvenliği Programı'nda global seviyede "B" listesine girmeye hak kazandı.

Polisan Holding açıklamasına göre, Holding, boya, kimya ve liman işletmeciliği alanlarındaki grup şirketlerinde hayata geçirdiği ve sürdürülebilir kalkınmaya destek veren çalışmaları nedeniyle global seviyede CDP notunu "B" seviyesine çıkardı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, iklim değişikliği ile mücadele noktasında dokuz yıldır ciddi bir politika yürütüldüğünü ve hedefin not görünümünde bir üst sıra olan "A" listesi olduğunu belirtti.

Sanayide karbon salınımının olabilecek en düşük seviyeye indirilmesinin, enerji başta olmak üzere kaynak yönetiminin doğaya ve verimliliğe destek sunacak politikada yürütülmesinin güçlü bir kurumsal duruşla mümkün olacağının altını çizen Hacıkamiloğlu, "Doğayı, insanı, sağlığı ve geleceği, doğabilecek her türlü maliyetin önüne koyan ve faaliyetlerini bu öncelikler üzerinden şekillendiren yaklaşımımız dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Enerjide yenilenebilir kaynak kullanımını artırmak hedefleniyor

Mehmet Hacıkamiloğlu, iklim değişikliği ile mücadelede, Kapsam I-II emisyon yoğunluğunu 9 yılda yüzde 49 azalttıklarını belirtti.

Kimya ve boya fabrikalarının yanı sıra Kocaeli Körfez Bölgesi'nde bulunan liman operasyonunun alanı da dahil olmak üzere bütün operasyonlarda kullanılan elektrik enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji ile karşılamayı, bu kapsamda karbon nötr olmayı hedeflediklerini aktaran Hacıkamiloğlu, "Bu yıl çalışmalarımızı tedarik zincirini de kapsayacak şekilde genişlettik ve 2025 yılı mutlak emisyon azaltım hedeflerini belirledik." ifadesini kullandı.

Hacıkamiloğlu, dünyanın en büyük on boya üreticisinden Japon Kansai Boya ile olan yabancı iş ortaklıkları Polisan Kansai Boya'nın Türkiye'ye tanıttığı ilk su bazlı miks makinesi ile 3 bin 500 noktada fabrika kalitesinde boya temin ederek yaşam döngüsü boyunca ürünlerinin çevresel ayak izini azalttıklarını bildirdi.

Holding'in Türkiye'de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları Polisan Kimya ve Poliport'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hacıkamiloğlu, şunları kaydetti:

"Polisan Kimya başta olmak üzere bütün üretim alanlarında su tüketimini, kirliliğini azaltacak ve geri dönüşümünü sağlayacak çözüm uyguluyoruz. Suda kaynak kullanımı verimliliği üzerine Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye'nin en önemli liman alanı Kocaeli Körfez Bölgesi'ndeki lider bağımsız kimyasal depolama terminallerinden biri olarak dökme sıvı depolama hizmeti, kuru yük ve genel kargo tahliye-yükleme hizmetleri ile antrepo hizmeti sunan Poliport'ta liman otomasyon sistemi AION'u hayata geçirdik. Kaynak kullanımında verimliliği artıracak olan AION ile sürdürülebilirlik politikamızı bir adım öteye taşıyacağız. AION, 2022 itibarıyla liman bölgemizde devreye alındı."