Polise 'ağabey gözünü seveyim yapma' dedi kısıtlamayı ihlalden ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika

Polise 'ağabey gözünü seveyim yapma' dedi kısıtlamayı ihlalden ceza yemekten kurtulamadı

- Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 TL ceza

ISPARTA - Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Azerbaycan uyruklu çift, spor salonuna gittiklerini ancak kapalı olması nedeniyle geri döndüklerini söylediler, polisi ikna edemeyince cezadan kurtulamadılar. Azeri vatandaş, ceza yazmaması için polise "Ağabey gözünü seveyim yapma" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilk açıkladığı 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında 29.53 olan Isparta, son tabloda 112.88 rakamıyla kırmızı kategoriye geçti. Bu kapsamda kentte ilk hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşam saat 21.00'da başlayan kısıtlamanın ilk gününde kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklarda önlem aldı. Kentte vatandaşların çoğunlukla kısıtlamaya riayet ettiği gözlenirken, kısıtlamaya uymayanlara ise ceza yazıldı. Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

"Alışverişe geldim diye yalan mı söyleseydim"

Kaymakkapı meydanındaki denetimlerde polis, araçları tek tek durdurarak, izin belgelerini sordu. Denetimde Azerbaycanlı bir çift, sokağa çıkma kısıtlamasından haberlerinin olmadığını spor salonuna gittiklerinde kapalı olduğunu gördüklerini bunun üzerine evlerine geri döndüklerini belirtti. Azeri vatandaş polisi ikna etmek için "Her hafta spora gidiyordum. Şimdi gittim kapalı olduğunu gördüm. Kapalı olduğunu bilseydim gitmezdim. Bize her zaman mesaj gelirdi bu kez gelmedi. Ağabey gözünü seveyim yapma. Bilseydim gelmezdim. Ağabey yazma. Neden yazıyorsun. Alışverişe geldim diye yalan mı söyleseydim" dedi. Çifte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlemi uygulandı.

"Muhasebecim vergi levhamla yasaktan muaf olacağımı belirtmişti"

Bir diğer grup ise iş yeri sahibi olduğunu belirterek, "Muhasebecim vergi levhamı gösterirsem sokağa çıkma yasağından muaf olacağımı belirtmişti. Mermer işiyle uğraşıyorum şu anda ablamın evinden geliyorum kendi evime gideceğim" diye savunmada bulundu. Polisleri ikna edemeyen vatandaş muhasebecisi arayarak sitem etti.

Yapılan denetimlerde kısıtlamadan muaf olduğunu belgelemeyen 4 kişiye toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.