Son Dakika Haberleri: Polise alkol yasağı kısmen kalktı
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Polise alkol yasağı kısmen kalktı

42 dakika önce

ALKOL yasağı, 2012 yılında Belçika Federal Polisi eski Genel Komiseri Catherine de Bolle tarafından getirilmişti.

Polise alkol yasağı kısmen kalktı, System.String[]
ALKOL yasağı, 2012 yılında Belçika Federal Polisi eski Genel Komiseri Catherine de Bolle tarafından getirilmişti. İşyerinde alkol kullanımına sert muhalefeti ile bilinen de Bolle, yasak kararına gerekçe olarak, "Polisler arasında kaygı verici boyutlardaki alkol kullanımını" göstermişti. Eski Genel Komiser, 'polisin olumsuz görünümünü değiştirme' planı kapsamında alkol yasağı kararı almıştı.

Ancak bu yasak, yeni Genel Komiser Marc de Mesmaeker tarafından yeni genelge ile kısmen kaldırıldı.

POLİSLER YASAK NEDENİYLE PARTİLERE GİTMİYORDU

Het Nieuwsblad gazetesine göre, genelgede alkol yasağının, 'polisin sosyal bütünlüğüne zarar verdiği' vurgulandı. Genelgeye göre, polisin motivasyonunu artırmak için düzenlenen yeni yıl kutlamaları, barbekü partiler ve hafta sonu etkinliklerine alkol yasağı yüzünden kimse gitmemeye başladı. Bunun da, memurlar arasındaki sosyal etkileşim açısından 'felakete yol açtığını' belirten Genel Komiser de Mesmaeker, yasağın yumuşatılmasına karar verdi. "Terbiyeli içmek" koşuluyla kutlama ve personel etkinliklerinde bira ve şarap gibi hafif alkollü içkilerin içilmesi artık serbest. Polisin bu etkinliklerde sert alkollü içecekler kullanması ve görev başında içki içilmesi ile ilgili yasak kararı ise, uygulanmaya devam edecek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:28 
Belçika, Güncel
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