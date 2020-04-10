Polise asılsız ihbar sürprizi - Son Dakika

Polise asılsız ihbar sürprizi
6 saat önce
Aşkale'de esnaflık yapan Erol Özkaynak polis haftası münasebetiyle ilçedeki polislere sürpriz yaptı.
Aşkale'de esnaflık yapan Erol Özkaynak polis haftası münasebetiyle ilçedeki polislere sürpriz yaptı.
Alo 155 arayarak asılsız kavga ihbarı yapan esnaf verdiği adrese giden Emniyet personeli dükkan önünde hazırlanmış masa ve günün anlamı için yapılmış pastayı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadılar.
Asılsız ihbarın Polis haftası kutlaması için yapıldığı anlaşılması sonrası birlikte pasta kesimi yapıldı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:34 Kaynak: İHA
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