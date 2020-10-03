Polise asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de 155 Polis İmdat Hattına ankesörlü telefondan asılsız ihbarda bulunan şüpheli yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir ankesörlü telefonu kullanan S.Ö, 155 Polis İmdat Hattını arayıp park halindeki otomobilinin çalındığı bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, söz konusu aracın traktöre ait olduğunu belirledi.

İhbarı yapan şüpheli S.Ö. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince olay yeri yakınlarında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyette verdiği ifadede, canının sıkıldığı ve macera olsun diye otomobilinin çalındığına dair ihbarda bulunduğuna ilişkin ifade verdiği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.