Son Dakika Haberleri: Polise aşure ikramı
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Polise aşure ikramı

1 saat önce

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Muharrem Ayı ve Aşure Günü sebebiyle personeline aşure ikram etti.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Muharrem Ayı ve Aşure Günü sebebiyle personeline aşure ikram etti.


Aşure Günü sebebiyle Polis Evinde düzenlenen etkinliğe; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile eşi Birgül Çevik, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ile çok sayıda polis katıldı.


İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Muharrem Ayı ile Aşure Günü'nün hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Muharrem Ayı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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