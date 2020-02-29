Polise ateş açan cezaevi firarisi ile kardeşi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polise ateş açan cezaevi firarisi ile kardeşi tutuklandı - Son Dakika

Polise ateş açan cezaevi firarisi ile kardeşi tutuklandı

6 saat önce

Uşak'ta gözaltına alınacağı sırada polise ateş açan ve çıkan çatışmanın ardından yakalanan firari zanlı ile kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polise ateş açan cezaevi firarisi ile kardeşi tutuklandı, System.String[]

Uşak'ta gözaltına alınacağı sırada polise ateş açan ve çıkan çatışmanın ardından yakalanan firari zanlı ile kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3. Derman Sokakta dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler tarafından, bir süredir aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.'nın (21) bulunduğu adres tespit edildi. Ekiplerin zanlıyı yakalamak için belirledikleri adrese düzenledikleri operasyon esnasında, F.A. polis ekiplerine ateş açtı. Çatışmanın ardından F.A.'yı vurarak etkisiz hale getiren polisler zanlıyı yakalayarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürdü.


Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan kardeşi F.A. (18) ile birlikte emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi
Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 02:24:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polise ateş açan cezaevi firarisi ile kardeşi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]