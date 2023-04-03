Polise ateş açan cinayet şüphelisi, çatışmada öldü - Son Dakika
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Polise ateş açan cinayet şüphelisi, çatışmada öldü

03.04.2023 18:10
Polise ateş açan cinayet şüphelisi, çatışmada öldü

DİYARBAKIR'da 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Cemal Aydın'ı uzun namlulu silahla öldüren Mikail Ekinci, polisin yerini belirleyerek düzenlediği operasyonda, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada öldü.

DİYARBAKIR'da 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Cemal Aydın'ı uzun namlulu silahla öldüren Mikail Ekinci, polisin yerini belirleyerek düzenlediği operasyonda, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada öldü. Ekinci'nin yaşamını yitirdiği alanda yapılan incelemede 1 otomatik silah ile tabanca ele geçirildi.

Olay, 1 Nisan sabahı Çermik ilçesinin Aynalı Mahallesi Karatarla Küme Evler mezrasında yaşandı. Ekinci ve Aydın ailesi arasında mezrada arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2021'de çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil Ekinci, yaşamını yitirdi. Mikail Ekinci ve akrabaları Z.E., ile A.E., birlikte Aydın ailesiyle tartışma yaşadı. İlçe merkezinde yaşanan tartışmanın ardından Cemal Aydın, çıkan kavgada Ekinci ailesi tarafından öldürüldü. Olayla ilgili olarak Mikail Ekinci, Z.E., ve A.E., şüpheli olarak aranmaya başlandı. Jandarma ve polis tarafından farklı farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Ancak Mikail Ekinci ve Z.E., ile A.E., kaçtı.

POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇTI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alınan istihbari çalışmalar sonucunda Cemal Aydın cinayetinin baş şüphelisi olan Mikail Ekinci'nin saklandığı ev belirlendi. Ekipler, operasyon için özel harekat ve jandarma personelinin katıldığı dron destekli operasyon yaptı. Ekipler sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle arama yapacağı adreslere gittikleri sırada Mikail Ekinci, motosiklete binerek kaçtı. Bir süre ilerleyen Ekinci, dere yatağına yaklaşınca motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Havadan görüntü alan ekipler, Ekinci'nin elinde uzun namlulu silahı görerek diğer ekiplere bilgi verdi. Polisin 'Teslim ol' çağrısına Ekinci, yanında bulundurduğu silahla ateş açarak karşılık verdi. Polis de havaya ateş açarak durmasını istedi. Ekinci, polise ateş açınca çıkan çatışmada vuruldu. Olay yerinde kalp masajı yapan ekipler Ekinci'yi çağırdıkları ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ekinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.AYDIN CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAH EKİNCİ AİLESİNİN EVİNDE BULUNDUOlayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince jandarma ve özel harekat polislerinin de katılımıyla mezrada arama faaliyeti yapıldı. Mikail Ekinci'nin vurulduğu alanda 1 otomatik silah ile 1 tabanca bulunurken, evlerde yapılan aramalarda ise Cemal Aydın cinayetinde kullanılan uzun namlulu silah ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda fişek de ele geçirilirken, toplam 2 otomatik silah, 1 tabanca olmak üzere 3 silah ele geçirildi.

Olayın ardından görevli polislerin ifadesi alınırken Çermik Başsavcılığı'nca olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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