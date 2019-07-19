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Polise ateş açan şahıs tutuklandı

21 dakika önce

Adana'da devriye görevi yapan polislere sokak arasından 4-5 el tabanca ile ateş eden zanlı tutuklandı.

Polise ateş açan şahıs tutuklandı, System.String[]
Adana'da devriye görevi yapan polislere sokak arasından 4-5 el tabanca ile ateş eden zanlı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekibe devriye görevi sırasında bir kişi ara sokaktan çıkıp 4-5 el tabanca ile ateş ederek kaçtı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine kurulan özel ekip, çevrede araştırma başlattı. Polis, zanlının ateş ederken güvenlik kamerası görüntüsünü buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Ömer Y. olduğunu tespit etti. Ömer Y., olaydan 3 ay sonra 16 Temmuz günü Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklandıktan sonra cezaevine götürülen zanlının gülmesi dikkat çekti. Zanlının bölücü terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü değerlendiriliyor. - ADANA
Dumlupınar, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
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