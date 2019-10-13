Son Dakika Haberleri: Polise ateş açan zanlı vurularak yakalandı
Son Dakika Güncel Polise ateş açan zanlı vurularak yakalandı

Polise ateş açan zanlı vurularak yakalandı

30 dakika önce

Esenyurt'ta hakkında arama kararı olan bir şüpheli, ateş açtığı polis ekiplerince vurularak yakalandı.

Polise ateş açan zanlı vurularak yakalandı, System.String[]

Esenyurt'ta hakkında arama kararı olan bir şüpheli, ateş açtığı polis ekiplerince vurularak yakalandı.

Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde şüpheli görülen bir otomobil, polis tarafından durdurulmak istendi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve aracını polislerin üzerine süren şüpheli, daha sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada tabancayla polis ekiplerine ateş açan şüpheli, ekipler tarafından kolundan vurularak yakalandı.

Hakkında arama kararı bulunan Tolga K. olduğu belirlenen zanlı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı caddede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil topladı.

Esenyurt, Erzurum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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