POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 3 GÖZALTI - Son Dakika
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POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 3 GÖZALTI

24.11.2022 07:15

BURSA'da gözaltına alınacağı sırada tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

BURSA'da gözaltına alınacağı sırada tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye götürüleceği sırada Muhammet Emin A.?nın ambulansa bindirilmesini önlemeye çalışan yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 23: 30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranması bulunan Muhammet Emin A.'nın 3'üncü Hamam Sokak'ta olduğunu ihbarı üzerine hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, şüpheliyi gözaltına almak istediği sırada yakınları ile birlikte polise direnen Muhammet Emin A., yanında bulunan tabanca ile polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya çalıştı. 'Dur' ihtarında bulunan polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak Muhammet Emin A. ile yakınlarının durdurmaya çalıştı. Ekipler bölgedeki sivil vatandaşları uzaklaştırarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Uyarılara uymayarak polise saldıran Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ekiplerin takviye talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN YAKINLARI İLE POLİS EKİPLERİ ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammet Emin A.?nın ambulansa bindirilmesini önlemeye çalışan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından ambulansa bindirilen Muhammet Emin A., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polise mukavemette bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 3 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 3 GÖZALTI - Son Dakika
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