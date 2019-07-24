Son Dakika Haberleri: Polise ateş açtı, yakalanınca 'alkollüydüm' dedi
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Polise ateş açtı, yakalanınca 'alkollüydüm' dedi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Hasan Y. yaşanan kovalamaca sırasında otomobilinden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı.

Polise ateş açtı, yakalanınca 'alkollüydüm' dedi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Hasan Y. yaşanan kovalamaca sırasında otomobilinden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı. Ekip otosunun zarar gördüğü olayın ardından yakalanan Hasan Y., "Alkollüydüm normalde olsa yapmazdım. Pişmanım" dedi.
Polis ekipleri dün gece şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında, Hasan Y. olduğu ortaya çıkan sürücü otomobilden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, polis otosuna isabet etti. Hasan Y. ise yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
'PİŞMANIM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Olay anında alkollüydüm, pişmanım. Normalde olsa yapmazdım" dedi.  Hasan Y. adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:08 Kaynak: DHA
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