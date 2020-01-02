Polise ateş eden sokak çetelerine darbe - Son Dakika
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Polise ateş eden sokak çetelerine darbe

6 saat önce

Adana'da silahlı saldırı olayına giden polise ateş eden sokak çetelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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Adana'da silahlı saldırı olayına giden polise ateş eden sokak çetelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 30 Aralık 2019 tarihinde sokakta yürüyen Z.Ç. motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polise de ateş açıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis vatandaşı yaralayan ve kendisine de ateş eden zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada zanlıların sokak çetesi olduğunu belirleyerek, eş zamanlı operasyon düzenledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda İsa A. (22), Sinan T. (25), Müslüm D. (26), Halil A. (26) ve Orhan D. (27) gözaltına alındı.


Şüphelilerin kaçarken ara sokakta yere attığı 2 adet ruhsatsız tabancayla yine ruhsatsız olduğu belirlenen 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Sinan A. tutuklanırken, diğer şüpheliler de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor. Polisin, suç çetelerine yönelik çalışmalarıysa sürüyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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