Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)

Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2)

30.01.2021 13:15

Son dakika gelişmesine göre EVDEKİ 4 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine ateş ederek kaçmasının ardından, Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan ve polise verdiği sahte kimliğin ardından gerçek kimliğinin Ahmet Buğra A.

EVDEKİ 4 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, polis ekiplerine ateş ederek kaçmasının ardından, Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan ve polise verdiği sahte kimliğin ardından gerçek kimliğinin Ahmet Buğra A. olduğu tespit edilen şüphelinin, Gemlik'te saklandığı evdeki 4 şüpheli de gözaltına alındı. Evin içerisinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evin içerisindeki 4 şüpheli M.C., A.B., H.Ö. ve F.Y., hakkında silah kanununa muhalefet ve uyuşturucu kullanımından işlem yapıldı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 4 şüpheli Gemlik Adliyesi'ne getirildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, Ahmet Buğra A.'nın polise ateş etme olayından haberlerinin bulunmadığını söyledi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli 'suç makinesi' çıktı (2) - Son Dakika
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