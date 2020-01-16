Polise ateş etmek isteyen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polise ateş etmek isteyen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Polise ateş etmek isteyen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

34 dakika önce

Osmaniye'de 2 ayrı dosyadan aranan zanlı, evine operasyon yapan polis ekiplerine ateş etmek isterken silahı tutukluk yaptı, zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polise ateş etmek isteyen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi, System.String[]

Osmaniye'de 2 ayrı dosyadan aranan zanlı, evine operasyon yapan polis ekiplerine ateş etmek isterken silahı tutukluk yaptı, zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla hakkında 2 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan N.K'nin Cumhuriyet Mahallesi 1516. sokaktaki evde bulunduğu ihbarını aldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla eve giren ekipleri gören N.K, yanındaki tabancayla polislere ateş etmek istedi.

Silahın tutukluk yapması üzerine N.K. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde yapılan aramada, 1 tabanca ile tabancaya ait 7 fişek, 20 gram metamfetamin ve 15 gram eroin ele geçirildi.

Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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