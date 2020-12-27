Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki - Son Dakika

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki

27.12.2020 21:09
Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki, System.String[]

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulanırken, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyerek cezaya itiraz eden kişiye İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git.

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulanırken, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyerek cezaya itiraz eden kişiye İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Düzce'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Durdurulan araçtaki 3 kişinin izinlerinin olmadığının anlaşılması üzerine polis, tutanak tutmak istedi. Bu sırada araçtakilerden biri, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz. Her zaman vergi veriyorum. Vereyim vergi numarama bak. Ben eski memurum" diyerek polis memurlarının tutanak tutmasına itiraz etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek yaşananlar üzerine, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun. Sen benim memuruma hakaret edemezsin" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.


Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki
Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki
Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki

Müdür Yardımcısı, Türk Lirası, Düzce, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki - Son Dakika


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