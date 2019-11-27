Son Dakika Haberleri: Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğlu tutuklandı
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Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğlu tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğullarından biri tutuklandı, diğerine adli kontrol verildi.

Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğlu tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğullarından biri tutuklandı, diğerine adli kontrol verildi.


Samsun'da, iddiaya göre, 'kasten adam öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak çeşitli suçlardan da aranan T.K. (42) isimli şahsın evine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine firari Tuncay K.'nin oğulları Tuncer K. ve Onur K. güçlük çıkartarak saldırıda bulundu. Yaşanan arbedede Tuncer K. polise bıçak çekerek saldırmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan Tuncer K. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Onur K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
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