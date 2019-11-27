Son Dakika Haberleri: Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları gözaltında
Son Dakika 3. Sayfa Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları gözaltında - Son Dakika

Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları gözaltında

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları da gözaltına alındı.

Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları gözaltında, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları da gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak çeşitli suçlardan da aranan Tuncay K.(42) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda hükümlünün Büyükcami Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirledi. Eve giden polislere cezaevi firarisi Tuncay K.'nin oğulları Tuncer K. ve Onur K. güçlük çıkartarak saldırıda bulundular. Yaşanan arbedede Tuncer K. polise bıçak çekti. Olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle saldırgan kardeşler ile birlikte evde bulunan cezaevi firarisi gözaltına alındı.


Tuncay K. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ardından sevk edildiği Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan oğulları Tuncer K. ve Onur K'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 15:00:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]