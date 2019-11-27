Son Dakika Haberleri: Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları adliyede
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Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları adliyede

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları adliyeye sevk edildi.

Polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları adliyede, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde polise bıçak çeken cezaevi firarisinin oğulları adliyeye sevk edildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak çeşitli suçlardan da aranan Tuncay K. (42) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda hükümlünün Büyükcami Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirledi. Eve giden polislere cezaevi firarisi Tuncay K.'nin oğulları Tuncer K. ve Onur K. güçlük çıkartarak babalarının kaçması için saldırıda bulundu. Yaşanan arbedede Tuncer K. polise bıçak çekti. Olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle saldırgan kardeşler ile birlikte evden kaçmaya çalışan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı.


Tuncay K. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ardından sevk edildiği Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan oğulları Tuncer K. ve Onur K. ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay sonrası darp raporu alan polisler Tuncer K. ve Onur K.'den şikayetçi oldu. Gözaltındaki iki kardeş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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