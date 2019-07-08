Polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı
16 dakika önce
Samsun'da polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:49 Kaynak: İHA
'da polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı.
Olay, Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes
Bulvarı Çobanlı İskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol alan şahısların çevreyi rahatsız ettiklerine dair ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine bıçak çekip üzerine yürüdüğü iddia edilen B.K. (36), polisin ikaz edip gaz sıkacakları konusunda uyarması üzerine bıçağı yere bıraktı. Polis
tarafından gözaltına alınan B.K., Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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