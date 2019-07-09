Polise bıçaklı saldırı
7 dakika önce
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:01 Kaynak: AA
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru D.B. merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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