Polise "Bizi mi seçtiniz?" dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Polise "Bizi mi seçtiniz?" dedi, cezadan kurtulamadı

Polise "Bizi mi seçtiniz?

Polise "Bizi mi seçtiniz?" dedi, cezadan kurtulamadı

Maske cezası yiyen kardeşini 'misafir o' diyerek savunmaya çalıştı,900 TL ceza yedi

Denetimleri izleyen vatandaşın maskesiz vatandaşlara tepkisi:

"Memleket korona olmuş, yok öyle bahaneler"

ANTALYA - Antalya'da maske denetimlerinde maske takmayıp ceza yiyenlerle polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar oluştu. Maskesini cebinde zannedip arabada unuttuğunu belirten bir kardeşine polisin ceza keseceğini gören ağabeyi, 'misafir o' diyerek savunmaya çalıştı, ancak polis gerekçeleri kabul etmeyip vatandaşa 900 TL para cezası kesti.Denetimleri bir banka oturup izleyen bir vatandaş da, maske takmayanlara tepki gösterip, "Memleket korona olmuş, yok öyle bahaneler" dedi.

Antalya'da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gitmesinin ardından polis de kentte maske denetimlerini artırdı. Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor. Bu kapsamda yaya trafiğinin yoğun olduğu Kaleiçi girişinde denetim yapan polis ekipleri maske takmayan, elinde tutan vatandaşlara cezai işlem uyguladı, maskesini düzgün takmayan kişileri de uyardı. Ceza yiyen vatandaşlarla polis arasında ise ilginç diyaloglar oluştu.

"Misafir o"

Denetimlerde maskesiz sokakta yürüdüğü fark edilen bir vatandaşın peşine polis ekipleri takıldı. Bir iş yerinden maske aldığı sırada polisle karşı karşıya gelen vatandaş, maskesini arabada unuttuğunu ve almak için dışarıya çıktığını söyledi. Ceza işlemi uygulanacağını öğrenen vatandaş, 'bizi mi seçtiniz' diyerek polise tepki gösterdi. Bu sırada kardeşinin ceza yiyeceğini anlayan bir vatandaş da cezaya 'Arabada 20 tane maskemiz var. Unuttuğu için maske almaya çıktı. Misafir o' diyerek engel olmaya çalıştı. Aynı kişi, denetimleri görüntüleyen gazetecilerin kamerasını eliyle kapatarak çekim yapılmasını engelleyeme çalıştı.

" Almanya'da mecbur değil"

Ceza yiyen vatandaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Misafir olarak geldiğim ülkemde ceza ödüyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Almanya'da kalıyoruz. Biz de mecbur değil. Ceza yazılacağını biliyordum ama arabada unuttum. Cebimde sanıyordum arabada unutmuşum. Buradan parasını ödeyerek aldım" dedi. Tüm çabalara rağmen polis, maske takmayan vatandaşa 900 TL para cezası kesti.

"Memleket korona olmuş, yok öyle bahaneler"

Bu sırada denetimleri bir banka oturup izleyen İsmail Değer isimli bir vatandaşsa, çeşitli gerekçelerle maskesini takmayanlara tepki gösterdi. Değer, "Kendini düşünmüyorlarsa vatandaşı düşünsünler. Niye maskesiz dolaşıyorlar ki. Memleket korona olmuş, yok öyle bahaneler. O zaman yemeği de, gezmeyi de unutsun. Önce kendi ve çevresindekilerin sağlığını düşünsünler. Devlet, 'virüs var herkes maskesini taksın' diyor. Cezayı az buluyorum. Bence bin 500 TL olsun. O zaman bakın herkes nasıl takıyor" dedi.

Polise Bizi mi seçtiniz? dedi, cezadan kurtulamadı

Türk Lirası, Vatandaş, Polis, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polise 'Bizi mi seçtiniz?' dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

YORUMLAR (1)
  • ADEM: UYGULAMAYA HERKES RİYAT ETMELİDİR ETYEN EN AĞIR CEZAYI ÖDEMELİDİR EMNİYET BİRİMLERİNE ÇOK TEŞEKÜR EDERİM. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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