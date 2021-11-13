POLİSE ÇARPARAK KAÇAN SÜRÜCÜ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da uygulama yapan trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü A.U.K.(20), bir polise çarparak hafif yaralanmasına neden oldu. Kaçan sürücü polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Malkara- Tekirdağ karayolunun 5'inci kilometresindeki noktada uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 59 FA 266 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü A.U.K., ihtara uymayıp hareket etmesi üzerine polis memuru Y.K., aracı durdurmaya çalıştı. Polis memuruna çarpıp yaralanmasına neden olan otomobil, hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için kovalamaya başlarken, yaralanan polis memuru da ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü yolları kesen polis ekipleri tarafından Muratlı ilçesi kavşağında durduruldu, sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

ARACININ MUAYENESİ OLMADIĞI İÇİN KAÇMIŞ

Gözaltına alınan sürücü, A.U.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. A.U.K., ilk ifadesinde otomobilinin muayenesi bulunmadığı için korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. Yaralanan polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.