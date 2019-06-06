Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı
38 dakika önce
Gaziantep Hürriyet caddesinde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı.
Gaziantep Hürriyet
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
caddesinde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı.
Olay 20 gün önce meydana geldi. Gaziantep Hürriyet caddesine de polisin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan Cumali D. Otomobiliyle polise çarparak kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu şüpheli Kahramanmaraş
'ın Elbistan
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