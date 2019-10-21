Son Dakika Haberleri: Polise "çelme"ye 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Polise 'çelme'ye 3 tutuklama

Polise "çelme"ye 3 tutuklama

16 dakika önce

Samsun'da cezaevi firarisi arkadaşlarının kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Polise

Samsun'da cezaevi firarisi arkadaşlarının kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan devriye ekibi, uygulama için bir kahvehaneye girdi.

Kahvehanede ekiplere nüfus cüzdanını vermek istemeyen M.B. kaçmaya çalıştı. Bu sırada arkadaşları M.B'nin kaçması için devriye ekibindekileri "çelme takarak" engelledikleri ve polise mukavemette bulundukları iddia edilen Y.E.Ç, T.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Olay sırasında 2 ayrı suçtan kaldığı cezaevinden firar ettiği öğrenilen M.B. ise polisten kaçtı.

Ekipler gözaltına alınan 3 zanlıyı Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim etti.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

Bu arada M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:58 Kaynak: AA
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