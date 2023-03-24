"Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen ve evinde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı - Son Dakika
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"Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen ve evinde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı

24.03.2023 14:07

Kocaeli'de, polisin çevirdiği Murat Rüzgar, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" deyince evde yapılan kontrolde 2 çocuğu ölü bulundu. Olayın ardından cani baba tutuklanarak cezaevine yollandı.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Rüzgar, dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat Rüzgar'dan aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve gitti.

VÜCUTLARINDA HERHANGİ BİR YARA VE DARP İZİ YOKTU

Polis ekipleri eve girdiğinde Murat Rüzgar'ın çocukları Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre'yi (10)yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların boğulduğu üzerinde duran polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı gözaltına aldı.

Rüzgar kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.

Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı

EŞİYLE TARTIŞINCA ÇOCUKLARI ALIP, ANNESİNİN EVİNE GETİRMİŞ

Murat Rüzgar'ın olay günü, eşi Merdiye Rüzgar ile yaşadıkları evden 22.30 sıralarında çocuklarını alıp çıkarak, Antalya'da akraba ziyaretinde olan annesinin aynı mahalledeki evine getirdiği öğrenildi.

Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı

TUTUKLANDI

Murat Rüzgar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı
Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ferdi dayfur: Allah kimseyi böyle kötü şeylerle karşılaştırmasın Allah'ım akılları almasın kimsenin Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen ve evinde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı - Son Dakika
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