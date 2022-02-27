POLİSE DİRENEN ARKADAŞININ AĞZINI 'SUS, BİR SUS' DİYEREK KAPATTI - Son Dakika
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POLİSE DİRENEN ARKADAŞININ AĞZINI 'SUS, BİR SUS' DİYEREK KAPATTI

27.02.2022 13:31

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Kasım Ö. (48) ile arkadaşı Mustafa C. (43), 5 kilometrelik takiple yakalandı.

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Kasım Ö. (48) ile arkadaşı Mustafa C. (43), 5 kilometrelik takiple yakalandı. Kelepçe takılan Mustafa C. polise tepki gösterince Kasım Ö. arkadaşının ağzını "Sus, bir sus" diyerek kapatmaya çalıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelendikleri 07 CPU 98 plakalı otomobili durdurmak istedi ncak araç içindekiler uyarıya aldırmayarak kaçtı. Otomobil, 5 kilometre ilerideki Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak'ta motorize polis ekiplerince durduruldu. Ekipler, sürücü Kasım Ö. ile arkadaşı Mustafa C.?yi otomobilden indirerek kelepçeledi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekiplerin kelepçe taktığı Mustafa C., motorize polis ekiplerine bağırmaya başladı. Bu sırada Kasım Ö., arkadaşının ağzını kapatmaya çalışarak "Sus, bir sus. Sus lan" dedi. Ekipler ayrıca otomobil arama yaptı. Gelen trafik polisleri de alkol muayenesi yaptı. Kasım Ö.'nün 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kasım Ö.'ye 'alkollü araç kullanma', 'dur ikazına uymama' ve 'trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından işlem yapılırken, yaklaşık 6 bin TL de ceza uygulandı. Trafik polisleri otomobili çekici ile parka çekti.

POLİSE DİRENEN ARKADAŞININ AĞZINI 'SUS, BİR SUS' DİYEREK KAPATTI
POLİSE DİRENEN ARKADAŞININ AĞZINI 'SUS, BİR SUS' DİYEREK KAPATTI
POLİSE DİRENEN ARKADAŞININ AĞZINI 'SUS, BİR SUS' DİYEREK KAPATTI

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Muratpaşa, Tragger, Polis, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSE DİRENEN ARKADAŞININ AĞZINI 'SUS, BİR SUS' DİYEREK KAPATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİSE DİRENEN ARKADAŞININ AĞZINI 'SUS, BİR SUS' DİYEREK KAPATTI - Son Dakika
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