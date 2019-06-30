Son Dakika Haberleri: Polise düğününde meslektaşlarından sürpriz
Son Dakika Güncel Haber

Polise düğününde meslektaşlarından sürpriz

8 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri meslektaşının düğününe sürpriz ziyarette bulundu.

Polise düğününde meslektaşlarından sürpriz, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri meslektaşının düğününe sürpriz ziyarette bulundu. Polis ekipleri, meslektaşının düğününde hem oynadı hem de silah atılmaması için broşür dağıttı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde düzenlenen, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Serkan Ünlü'nün düğün törenine, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sürpriz bir ziyaret yaptı. Ekipler, meslektaşlarının düğününde hem oynadılar hem de görevlerini yaparak, düğünlerde ve asker eğlencelerinde silah atılmamasına yönelik uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerinin ziyaretinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren damat Serkan Ünlü, "Ekiplerin yaptığı uyarıları dikkate almak gerekiyor. Düğünlerde, asker eğlencelerinde, silah atılmaması yönünde kurallara uyalım" dedi. Gelin Merve Ünlü ise ziyaretten dolayı ekiplere teşekkür ederek, "Biz kendi düğünümüzde böyle bir şeye zaten müsaade etmedik. Kurallara uyuyoruz" diye konuştu.

Gelin ve damada ise karanfil hediye eden polis ekipleri daha sonra meslektaşlarıyla birlikte halay çekti. Uyarıcı broşürler dağıtılırken, bir polis memuru da mikrofonu alarak katılımcılara bilgilendirme yaptı. Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
Polis, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı MUĞLA Mühürlenecek iş yerindeki masa ve sandalyeleri ateşe verdiler Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 10:31:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polise düğününde meslektaşlarından sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]