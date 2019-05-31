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Polise "Etik Değerler" konulu seminer verildi

45 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 25-31 Mayıs "Etik Haftası" dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğü personeline "Etik Değerler" konulu seminer verildi.

Polise
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 25-31 Mayıs "Etik Haftası" dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğü personeline "Etik Değerler" konulu seminer verildi.
Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezinin salonundaki seminerde konuşan Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Fatih Karakurt, bu tür etkinlikleri kurum ve kuruluşlarda etik davranışı yaygınlaştırılmak, etik ilkelere göre hareket ederek toplumu ve çalışanları bu hususlarda bilgilendirmek, kamu hizmet bilincini oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Etik değerlerin önemine vurgu yapan Karakurt, "Etik terimi Yunanca ethos yani töre sözcüğünden türemiştir. Etik kelime anlamı olarak töre bilimi demektir. Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inanılan şeyleri yapmaktır." dedi.
Karakurt, Türkçe'de etik sözcüğü ahlak sözcüğü ile eş anlamlı olarak da kullanıldığına dikkat çekerek, "Ahlak, toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallarıdır. Etik ve ahlaki değerler genellikle yazılı olmayan kuralları içerirler. Bir kısmı dinsel öğeler içermektedir, bir kısmı ise toplum hayatının getirdiği tarihsel tecrübelerden oluşturulmuşlardır. Hak ve hukuk temelinde, özünde insan ve toplumun mutluluğunu hedef alan evrensel kurallar manzumesini oluştururlar." diye konuştu.
Seminer, konuşmaların ardından hatıra fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:52 Kaynak: AA
Kars, Karakurt, Sarıkamış, Güncel
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