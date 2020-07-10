Polise kafa tutan magandalara 6 yıl 6 ay ceza - Son Dakika

Balıkesir'de bir kişiyi darp edip, gittikleri hastanede polis ile tartışan ve haklarında dava açılan 3 sanığa 6 yıl 6 ay ceza verildi.



Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar Nihat Y., Burak B, ve Muhammet A. ile müşteki Atakan Dayan, yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Plevne Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Atakan Dayan'ı darbettikleri ve cüzdanı ile telefonunu aldıkları gerekçesiyle "yağma ve gasp"tan yargılanan sanıklar üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek suçlu söyleyip tahliye ve beraatlerini istedi. Müşteki Dayan ise sanıkların, kendisini darpla cüzdanını ve telefonunu zorla aldıklarını iddia etti.



Mahkeme, sanık Nihat Y., Burak B. ve Muhammet A. hakkında birden fazla kişiyi tehdit suçundan 4 yıl kasten yaralamadan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Öte yandan, Nihat Y. ile Burak B.'nin polise mukavemet suçundan yargılanmaları ise sürüyor. - BALIKESİR